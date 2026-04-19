Verso Hellas Verona-Milan: rossoneri reduci da sei vittorie consecutive al Bentegodi
In vista di Hellas Verona-Milan di oggi pomeriggio, il sito della Lega Calcio Serie A riporta i precedenti tra le due squadre: "Sono 38 i precedenti in Veneto: 11 successi del Verona (ultimo 3-0, Serie A 2017/18), 12 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2000/01) e 15 vittorie del Milan (ultima 0-1, Serie A 2024/25). Milan reduce da 6 vittorie consecutive al Bentegodi: ultimo risultato positivo gialloblù datato 17 dicembre 2017, 3-0 in Serie A con i gol di Caracciolo, Kean e Bessa".
HELLAS VERONA-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Zingarelli-Laudato
IV Ufficiale: Massimi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Gariglio
DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN
Data: domenica 19 aprile 2026
Ore: 15
Stadio: Bentegodi di Verona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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