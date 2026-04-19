Brocchi: "I fischi danno stimoli ai grandi giocatori, Leao è chiamato ad una prova importante"
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Dopo i fischi di San Siro mister Allegri punta ancora su Rafa Leao: per il portoghese non è stata una stagione fortunata soprattutto a causa dei continui problemi fisici. Cristian Brocchi, nel pre partita di DAZN, parla così del numero 10 del Milan.
Di nuovo Leao, è una sfida per Allegri? "Non penso sia una sfida con sé stesso, penso che sia un pensiero verso di lui ed il giocatore che è. I fischi ai grandi giocatori danno stimoli, è chiamato ad una prova importante non solo tecnica, ma anche caratteriale: oggi dimostrare sul campo quanto è legato al Milan sarebbe l’occasione ideale".
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