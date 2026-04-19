Tare chiaro sul futuro di Allegri: "Non si discute. Stiamo lavorando insieme per il futuro"

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Nel pre partita di Hellas Verona-Milan, sfida valida pr la 33esima giornata di Serie A Enilive, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro gli scaligeri e non solo, visto che si è toccato anche uno dei temi più delicati dell'ultimo periodo: il futuro di Massimiliano Allegri.

Si è parlato tantissimo di Allegri e dei giocatori che sono con lui. Qual è il tuo punto di vista?

“È inutile parlare adesso di questo situazione. Tutte queste energie dobbiamo orientarle verso il nostro obiettivo, che è la Champions. Raggiungerla vorrebbe dire tanto per la programmazione e per il futuro di questa società, perciò di Allegri non c’è niente da discutere. Ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione, ha un contratto ancora lungo con questa società, come ha detto lui ieri gli piace programmare, fare un progetto importante, e su questo stiamo lavorando insieme per il futuro”.