Tomori a MTV: "Vogliamo tornare a vincere. Ecco cosa ci ha detto il mister"

Tomori a MTV: "Vogliamo tornare a vincere. Ecco cosa ci ha detto il mister"MilanNews.it
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Oggi alle 14:35News
di Enrico Ferrazzi

Fikayo Tomori, che oggi torna titolare in difesa, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV prima della gara contro l'Hellas Verona: "Il mister ha detto che dobbiamo restare ordinati che è sempre stato il nostro punto di forza. Nelle ultme gare abbiamo perso un po' questo ordine. Oggi dobbiamo restare concentrati e tornare a vincere".

Sulla possibilità di tornare al secondo posto: "Vogliamo vincere questa partita, il secondo posto è una motiazione in più. Oggi abbiamo un'opportunità di voltare pagina dopo l'ultma settimana". 

Sull'Hellas Verona: "Ogni partita è difficile in Serie A, tutti vogliono battere il Milan. Noi dobbiamo avere la loro stessa voglia di vincere, se ci mettiamo al loro pari poi la nostra maggiore qualità verrà fuori".

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini, Bradaric; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban. A disp.: Perilli, Toniolo, Frese, Lovric, Lirola, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Aguiar, Cham, Ajayi, Elmusrati, Vermesan. All. Sammarco

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Fullkrug, Gimenez. All. Allegri.