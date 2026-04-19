Come fa il Milan a tornare grande? Simic: "Con Paolo Maldini sarebbe molto più facile"

Come fa il Milan a tornare grande? Simic: "Con Paolo Maldini sarebbe molto più facile"MilanNews.it
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Oggi alle 14:58News
di Manuel Del Vecchio

Dario Simic, storico ex rossonero, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Hellas Verona-Milan. Le sue parole:

Cosa serve al Milan per tornare grande?

“Non si fa in un minuto. Mi dispiace che non ci sia Paolo Maldini: con lui qua sarebbe stato molto più facile”.

LE FORMAZIONI
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bradarić, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova