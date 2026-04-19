Verona-Milan, trasferta vietata anche ad AIMC: striscione di protesta al Bentegodi

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Negli scorsi giorni l'AIMC ha presentato ricorso al TAR del Veneto un ricorso per quanto riguarda il divieto di trasferta per i tifosi del Milan residenti in Lomabardia in occasione della sfida in programma oggi tra l'Hellas Verona e il Diavolo di Massimiliano Allegri. Il ricorso, presentato dal pool legale incaricato dall'associazione, ha contestato non solo il decreto della Prefettura di Verona, ma anche gli atti collegati della Questura, del CASMS e dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Tra i punti sollevati c'era anche la richiesta subordinata di consentire almeno ai possessori della Carta Cuore Rossonero di assistere alla sfida del Bentegodi, richiamando precedenti misure adottate in casi analoghi. Il Presidente del TAR Veneto ha respinto il ricorso, tra la grande delusione e rabbia dell'Associazione Italiana Milan Club.

L'AIMC però è decisa a far sentire la propria voce, sempre nel rispetto di norme e regole. Questo il comunicato odierno in merito alla questione con annessa iniziativa: "Oggi presso il settore ospiti (parcheggio) del Verona verrà esposto lo striscione AIMC. Saranno presenti circa 50 persone. Potevano essere di più, ma abbiamo dovuto faticare con Slo e Digos. Pertanto va bene così, cominciamo col far fare capire che esistano i Milan club: per la prima volta abbiamo fatto ricorso per la trasferta vietata e naturalmente è stato respinto”.