Loftus: "Non ho più dolore alla faccia. In partita con la protezione: mi sento sicuro"

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Ruben Loftus-Cheek è rientrato solo da poche settimane dopo che a fine febbraio aveva riportato un grave infortunio alla mascella: nella gara di San Siro contro il Parma uno scontro con il portiere avversario Edoardo Corvi gli ha procurato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Un grave stop, con conseguente operazione, che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese e mezzo circa. Il centrocampista inglese si è raccontato ai canali della Lega Serie A. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Come stai? "Mi sento bene. Non ho più dolore alla faccia e riesco a mangiare normalmente. Anche esteticamente ora è tutto ok. Mi sono allenato da solo per un bel po' quindi mi sento in forma: non potevo stare in gruppo solo perché dovevo evitare possibili scontri. Ora sono tornato ad allenarmi con la squadra e in partita avrò la protezione, mi sento sicuro"