Gasperini rimanda tutto: "Ranieri? A fine campionato affronteremo tutto"
(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Sono stato tirato dentro questa cosa e non si parla d'altro da una settimana, non ho mai dato risposta e continuo a farlo. Non mi sembra piacevole farlo, abbiamo cinque gare e lottiamo per dei traguardi". Così Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo il pari contro l'Atalanta ha risposto alla domanda se ci siano margini di ricucitura con Ranieri.
"Io sono concentrato sul campo, bisogna chiudere questo campionato al meglio. E' stata un'esperienza straordinaria, con tanto scetticismo intorno al mio arrivo, ma ho una squadra che mi ha seguito e continua a farlo. Quello che poi sarà tra un mese lo discuteremo. Affronteremo tutte le cose a fine campionato". (ANSA).
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