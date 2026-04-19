Prandelli e il momento no del Milan: "Alla fine paghi il conto se ti manca la punta centrale che la butta dentro"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha commentato così il momento difficile che sta attraversando il Milan: "Rallentamento strano, ma alla fine paghi il conto se ti manca la punta centrale che la butta dentro. Quando sei costretto a schierare le ali come centravanti non ti può andare sempre bene. Allegri con Vlahovic magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma di sicuro avrebbe lottato con Chivu fino all'ultima giornata. L'Inter ha una rosa superiore e alla fine i valori sono venuti fuori. Vanno fatti complimenti a Chivu: ha rivitalizzato diversi giocatori proponendo un calcio diverso da Simone Inzaghi, che comunque aveva vinto".
HELLAS VERONA-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Zingarelli-Laudato
IV Ufficiale: Massimi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Gariglio
DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN
Data: domenica 19 aprile 2026
Ore: 15
Stadio: Bentegodi di Verona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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