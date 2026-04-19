Serie A, la classifica aggiornata prima della domenica di campionato

Serie A, la classifica aggiornata prima della domenica di campionatoMilanNews.it
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Oggi alle 07:48News
di Andrea La Manna

Tra poche ore riprenderà la 33° giornata di Serie A dopo le due partite che si sono giocate ieri sera che hanno visto la Lazio vincere al Maradona e il pareggio tra Roma e Atalanta. Alle 12:30 riprenderà a rotolare il pallone con Cremonese e Torino, fino ad arrivare al posticipo che vedrà sfidarsi Juventus e Bologna. Questa la classifica aggiornata con i risultati di venerdì e sabato.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 

Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 66 (33)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (32)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Parma 39 (33)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)