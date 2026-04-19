Serie A, la classifica aggiornata prima della domenica di campionato
MilanNews.it
Tra poche ore riprenderà la 33° giornata di Serie A dopo le due partite che si sono giocate ieri sera che hanno visto la Lazio vincere al Maradona e il pareggio tra Roma e Atalanta. Alle 12:30 riprenderà a rotolare il pallone con Cremonese e Torino, fino ad arrivare al posticipo che vedrà sfidarsi Juventus e Bologna. Questa la classifica aggiornata con i risultati di venerdì e sabato.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 66 (33)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (32)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Parma 39 (33)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)
Pubblicità
News
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniPreoccupa più il futuro del presente. Chi la dice una parola su Allegri? Intanto è già iniziata l'epurazione alla cieca...
Franco Ordine Pochi gol: mancano idee o piedi buoni? Milan (e Juve) in ritardo su Malagò. L’autogol della foto al basket Varese
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com