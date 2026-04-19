Serie A, rossoneri oggi in campo: la probabile formazione anti Verona
Questo pomeriggio i rossoneri di Massimiliano Allegri saranno ospiti del Verona allo stadio Bentegodi, per il match valevole la 33° giornata di Serie A. Dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese, il Milan è chiamato a reagire e ad approfittare dei passi falsi di Como e Napoli per consolidare il piazzamento in Champions League. Di seguito i probabili 11 scelti da Massimiliano Allegri per iniziare il match.
VERONA-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
24 Athekame 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 10 Leao
A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 56 Saelemaekers, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
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