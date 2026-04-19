Serie A, continua la 33ª giornata: il programma completo
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Dopo la vittoria della Lazio in casa del Napoli e (risultato Roma-Atalanta), oggi continua la 33° giornata di Serie A. Si parte alle 12:30 con Cremonese-Torino e si concluderà la sera alle 20:45 con Juventus-Bologna. Di seguito il programma completo.
LA DOMENICA DELLA 33ª GIORNATA DI SERIE A
Ore 12:30 Cremonese-Torino DAZN
Ore 15:00 Hellas Verona-Milan DAZN
Ore 18:00 Pisa-Genoa DAZN/SKY
Ore 20:45 Juventus-Bologna DAZN
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