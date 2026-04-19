Loftus-Cheek: "Allegri ci spinge tanto. È molto scherzoso"

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Ruben Loftus-Cheek è rientrato solo da poche settimane dopo che a fine febbraio aveva riportato un grave infortunio alla mascella: nella gara di San Siro contro il Parma uno scontro con il portiere avversario Edoardo Corvi gli ha procurato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Un grave stop, con conseguente operazione, che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese e mezzo circa. Il centrocampista inglese si è raccontato ai canali della Lega Serie A. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Massimiliano Allegri: "Il mister ci spinge tanto. Quello che ci ha chiesto a inizio stagione (15 gol tra Loftus e Fofana, ndr) era chiaro però non sempre si riesce a raggiungere l'obiettivo prefissato. È molto scherzoso ma sa anche mettere pressione quando serve per ottenere di più dai suoi giocatori. Tutti gli allenatori sono diversi e lui è così: abbiamo un rapporto di rispetto reciproco ma soprattutto entrambi vogliamo vincere"