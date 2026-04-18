Serie A, Roma e Atalanta non si fanno male: la classifica aggiornata

Serie A, Roma e Atalanta non si fanno male: la classifica aggiornataMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00News
di Francesco Finulli

Dopo le due partite giocate oggi, Napoli-Lazio 0-2 e Roma-Atalanta 1-1, questa è la classifica aggiornata.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 

Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 66 (33)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (32)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Parma 39 (33)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)