Serie A, Roma-Atalanta 1-1: regna l’equilibrio all’Olimpico

Serie A, Roma-Atalanta 1-1: regna l’equilibrio all’OlimpicoMilanNews.it
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Oggi alle 22:48News
di Francesco Finulli

Finisce in parità il posticipo del sabato sera tra Roma e Atalanta. Apre le marcature il centravanti dei bergamaschi, Nikola Krstovic, che al 12' segna un bel gol in girata. Sembrava poter finire con il vantaggio dei nerazzurri il primo tempo ma proprio all'ultima azione, dagli sviluppi di un calcio piazzato, Hermoso realizza il gol del pareggio con un bellissimo tiro al volo. Secondo tempo con poche emozioni e poche occasioni per ambe le squadre che conquistano un punto a testa che però non serve a nessuna delle due per provare a smuovere la classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH
ROMA-ATALANTA 1-1
12' Krstovic
45' Hermoso