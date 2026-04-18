Pasotto fa notare: "Una secchiata d'acqua per disinnescare le scintille a prima vista, ma le parole di Gabbia celano qualcosa di più profondo"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Massimiliano Allegri: "A prima vista, la classica secchiata d'acqua buona per disinnescare scintille che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più serio. Poi, però, analizzando con più attenzione le fresche parole di Matteo Gabbia, è facile accorgersi che dietro c'è qualcosa di più profondo. Che ha uno spessore rilevante. "Allegri è un fuoriclasse, tutti lo pensiamo all'interno del gruppo, è stata una figura importantissima quest'anno. Tutto il gruppo è contento, siamo molto felici con lui e con il suo staff. Quanto vorrei la sua permanenza al Milan? È il desiderio di tutta la squadra, non lo penso solo io. Ora parlo a nome di tutto il gruppo: siamo tutti ultra felici del mister e speriamo che possa rimanere con noi per moltissimo tempo". Un vero e proprio mandato collettivo a parlare pubblicamente, non semplici parole di circostanza. Dunque: tutti con Max. E forse, per svariati motivi, in questa rosa c'è anche chi lo è un po' di più".

Parole da non ignorare

L'augurio immediato che ci si fa leggendo queste dichiarazioni, è che le parole di Matteo Gabbia non siano ignorate. Sono un segnale molto forte di unità del gruppo squadra: allenatore, giocatori e staff remano tutti dalla stessa parte. E lo fanno nonostante i risultati, nonostante i digiuni dal gol, nonostante lo sbandamento difensivo dell'ultima partita. È chiaro che nell'immediato ci si aspetta la risposta in campo, con una prestazione che scacci via brutti fantasmi e che lanci il Milan sul rettilineo delle ultime cinque partite. Ma è anche vero che il club deve prendere atto del fatto che aver creato in un solo anno un clima così forte all'interno dello spogliatoio, soprattutto se confrontato a quello che si respirava di questi tempi un anno fa, è il primo pilastro su cui poter costruire un progetto vincente, di cui Allegri, con questa rosa e i giusti innesti dal mercato, può essere l'architetto giusto come sta ampiamente dimostrando in questa annata.

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