Gozzini: "Vlahovic già ora potrebbe firmare per qualsiasi club: la Juve resta fiduciosa, il Milan ci riprova"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Dusan Vlahovic: "La Juventus prende tempo per Dusan Vlahovic, il Milan ci riprova. "Non aspettatevi novità sul rinnovo prima della fine della stagione", ha assicurato l’ad bianconero Damien Comolli nei giorni scorsi. La Signora non molla il serbo, fortemente voluto dal tecnico Luciano Spalletti, ma la firma non è più imminente come sembrava prima di Pasqua. Il nuovo e recente infortunio del centravanti, fermatosi durante il riscaldamento di Juventus-Genoa (6 aprile) dopo i tre mesi e mezzo di stop per l’intervento di dicembre all’adduttore, ha rallentato il ritorno in campo e anche i discorsi per il prolungamento dell’accordo in scadenza a fine giugno. La clessidra è già stata capovolta e fra 75 giorni il numero 9 della Juventus sarà a tutti gli effetti un giocatore svincolato.

Alla Continassa nelle scorse settimane hanno incassato l’apertura di Dusan a restare e ad approfondire la questione con il padre Milos. La 'partita economica', però, è all’inizio e non ancora chiusa. Il serbo già ora potrebbe firmare per qualsiasi club. La Juventus resta fiduciosa, ma è consapevole dei rischi. A partire dal ritorno di fiamma del Milan. L’ad Comolli, il suo braccio destro Giorgio Chiellini e il ds Marco Ottolini hanno garantito a Spalletti che faranno il massimo per arrivare al rinnovo di Vlahovic. Ma tutto ha un prezzo, anche Dusan".