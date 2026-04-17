Ordine: "Succede di non vedere Furlani a Napoli-Milan e poi va a Varese a vedere il basket: Galliani pure ci andava, ma di partite non ne ha saltata nemmeno una"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso su Giorgio Furlani: "Nelle numerose chat di tifosi milanisti la foto finita sui social di Giorgio Furlani, ad del Milan, con tanto di cappellino, alla partita di basket di Varese, ha provocato una scia di commenti velenosi. Io capisco il nesso tra l’interesse di Cardinale per Varese basket e quindi la presenza di Furlani ha un significato simbolico. Ma se poi succede di non vedere Furlani per esempio nella trasferta di Napoli (ma sempre presente a San Siro), allora il sentimento della tifoseria si può capire. Mi chiedo: possibile non ci sia nessuno a casa Milan in grado di dire all’ad “guardi che così commette un errore di comunicazione”? è vero: anche Adriano Galliani era un noto appassionato di basket e non mancava alle sfide di Eurolega dell’Armani Milano magari trascinandosi dietro anche Allegri ai tempi, ma di partite del Milan, dentro e fuori casa, non ne ha saltata nemmeno una in 31 anni di attività".

FURLANI A VARESE

Giorgio Furlani, ad del Milan, ha assistito in forma privata a Openjobmetis Varese-Sassari, accendendo ancora l'attenzione attorno ai rapporti tra il club biancorosso e il fondo RedBird. Secondo quanto riportato da Sportando, si è trattato di una visita privata e non di una delegazione ufficiale. La situazione non cambia gli equilibri sul dossier NBA Europe, ma conferma l'interesse di RedBird nei confronti della pallacanestro.