MN - Modric premiato a Milanello dall'ex rossonero Dario Simic come miglior giocatore croato dell'anno
Anche oggi il Milan ha lavorato con serietà in vista dell'importante trasferta di domenica contro il Verona. A Milanello sanno tutti quanto è importante la sfida del Bentegodi, soprattutto perché precede lo scontro diretto contro i bianconeri: sarà meglio arrivarci nelle migliori condizioni, di classifica e di umore, possibili.
C'è stato anche un momento per celebrare l'infinito Luka Modric. Apprende la redazione di MilanNews.it che il centrocampista è stato premiato oggi a Milanello dall'ex rossonero Dario Simic come miglior giocatore croato dell'anno. È la tredicesima volta consecutiva che Modric riceve il premio dalla Croatian Association Football Union: a votarlo sono stati proprio i suoi colleghi croati. Anche a 40 anni Luka è sempre al top.
di Antonio Vitiello.
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