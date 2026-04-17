MN - Modric premiato a Milanello dall'ex rossonero Dario Simic come miglior giocatore croato dell'anno

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Anche oggi il Milan ha lavorato con serietà in vista dell'importante trasferta di domenica contro il Verona. A Milanello sanno tutti quanto è importante la sfida del Bentegodi, soprattutto perché precede lo scontro diretto contro i bianconeri: sarà meglio arrivarci nelle migliori condizioni, di classifica e di umore, possibili.

C'è stato anche un momento per celebrare l'infinito Luka Modric. Apprende la redazione di MilanNews.it che il centrocampista è stato premiato oggi a Milanello dall'ex rossonero Dario Simic come miglior giocatore croato dell'anno. È la tredicesima volta consecutiva che Modric riceve il premio dalla Croatian Association Football Union: a votarlo sono stati proprio i suoi colleghi croati. Anche a 40 anni Luka è sempre al top.

di Antonio Vitiello.