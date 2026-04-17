Pastore duro: "Un mercato di gennaio disastroso in cui l'unico arrivo è un giocatore in condizioni imbarazzanti come Fullkrug"

vedi letture

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla gestione del Milan: "La freschezza atletica del Milan non esiste. Una squadra che non ha avuto impegni e neanche così tanti infortuni, però non corre nemmeno per il livello della Serie A. Il Milan non ha gamba per avere più di quel quarto d'ora di reazione e orgoglio. In tutto il triennio dell'Allegri-bis e il Milan 25/26 è un nascondere un sacco di problemi ulteriori dietro 'Allegri Allegri', il solito stucchevole dibattito. Allegri viene spesso lasciato solo o a far da parafulmine, cosa che ha fatto anche molto bene quest'anno. Il Milan non tocca palla nelle situazioni fuori dalla società. Le società forti in questo momento sono l'Inter e il Napoli. Marotta e De Laurentiis dettano il ritmo. Un mercato di gennaio disastroso in cui l'unico arrivo è un giocatore che non è in condizione di giocare in Serie A come Füllkrug, in condizioni imbarazzanti".

A UDINE ANCORA PULISIC E LEAO

L'attacco del Milan latita, letteralmente. L'ultimo dei cinque attaccanti in rosa ad aver segnato è stato Rafael Leao ma da quel giorno, 1° marzo a Cremona, è passato un mese e mezzo. Il digiuno degli attaccanti rossoneri è qualcosa che andrebbe davvero studiato: Christian Pulisic, altra stella della squadra che è stato così performativo nella prima metà di stagione, non segna dallo scorso 28 dicembre. Anche per gli altri tre, Nkunku, Fullkrug e Gimenez, la rete è soltanto un ricordo sbiadito.

Max Allegri, in vista della trasferta al Bentegodi di domenica alle 15 contro l'Hellas Verona, tornerà verosimilmente al 3-5-2 e farà affidamento ancora una volta sui due suoi attaccanti più chiacchierati. Il portoghese e l'americano. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che titola così: "La coppia ci riprova. Leao e Pulisic, tocca ancora a loro. Con il Verona per uscire dall'incubo". Da giocatori più pagati della rosa devono prendersi la squadra sulle spalle una volta per tutte. Il sottotitolo recita: "Le due stelle comporranno l'attacco rossonero: la missione è interrompere il digiuno di gol"