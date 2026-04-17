Ordine sul 4-3-3: “È stato un errore che Allegri ha capito subito, temeva l’ennesimo zero in condotta offensivo”

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Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il noto giornalista Franco Ordine che ha parlato di vari temi, dal momento negativo del Milan alle voci che circolano su Massimiliano Allegri. Di seguito un estratto delle sue parole:

Sul 4-3-3 bocciato contro l'Udinese - "L'ho detto in tempi non sospetti, è stato un errore. È vero che lui lo ha fatto sempre a partita in corso negli ultimi 10/20 minuti, però quando giochi contro una squadra così strutturata fisicamente e tatticamente come l'Udinese non lo puoi improvvisare. Anche perché se tu hai dei centrocampisti che non sono abituati, perché il 4-3-3 ha come difficoltà quella che le due mezzali devono coprire più distanze, soprattutto sui lati, mentre il centrale deve fare da scudo alla difesa, se gli avversari hanno più giocatori sui lati ti trovi sempre puntualmente in inferiorità numerica. Quindi secondo me quello è stato un errore che Allegri ha capito al volo, subito dopo la partita. Quello non era il momento adatto per provare quel modulo però siccome lui temeva l'ennesimo zero in condotta dal punto di vista dei gol, ha provato questa strada".