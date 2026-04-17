Camarda pronto a tornare: "Durante l’infortunio la paura ha provato a parlarmi, ma non ho orecchie per questo!"

Camarda pronto a tornare: "Durante l’infortunio la paura ha provato a parlarmi, ma non ho orecchie per questo!"MilanNews.it
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Oggi alle 21:20News
di Manuel Del Vecchio

Lo scorso 28 gennaio Francesco Camarda era stato sottoposto a Milano ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. Dopo quasi tre mesi, l'attaccante, che è in prestito al Lecce dal Milan, è pronto a tornare la prossima settimana a disposizione del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. Lo comunica il club pugliese sul suo sito: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda, dopo aver terminato a Milano la fase di riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla destra, dalla giornata di martedì 21 Aprile sarà a completa disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco". 

Il classe 2008 si è detto pronto a tornare con un post pubblicato sui suoi social: "Durante l’infortunio la paura ha provato a parlarmi, ma non ho orecchie per questo! I’m coming back".