Romano: “Da Madrid dicono che cedere Luka Modric è stato un grosso errore”
Nell'ultimo video postato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l'esperto di mercato ha riportato delle voci provenienti dalla Spagna che definiscono un grosso errore quello di aver ceduto Luka Modric quest'estate al Milan, sia per motivazioni tecniche ma sopratutto per motivazioni di leadership. Queste le sue parole:
"In termini di leadership molti da Madrid dicono che aver perso Luka Modric la scorsa stagione, a parametro zero, sia stato un errore. Sta facendo molto bene quest’anno al Milan, poi certo voi direte che il calcio italiano è molto diverso, ma l’anno scorso al Real Madrid stava giocando molto bene. Alcuni credono che oltre all’aspetto tecnico, anche sotto l’aspetto di leadership, perdere Luka Modric è stato un grande problema per questa stagione, è stato un errore cederlo".
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