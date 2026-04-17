Ordine sicuro: “Calo di condizione fisiologico, ora serve ricaricare le batterie mentali che è il deficit più allarmante”

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Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il noto giornalista Franco Ordine che ha parlato di vari temi, dal momento negativo del Milan alle voci che circolano su Massimiliano Allegri. Di seguito un estratto delle sue parole:

Condizione fisica, il calo è evidente. Ma senza le coppe, è giustificabile? "Ma guarda secondo me è fisiologico. C'è chi lo ha avuto prima e chi ce l'ha dopo. Il Milan obiettivamente ha viaggiato fino a qualche turno fa ad una velocità sostenuta. Ricorderai sicuramente che nelle partite molto importanti, nel finale delle partite, tirava fuori il meglio, perché sosteneva Allegri che un po' con i cambi, un po' con la condizione fisica migliore rispetto all'avversario c'era la possibilità di incidere sul risultato. Secondo me è un po' fisiologico quindi. Adesso si tratterà non tanto di ricaricare le batterie fisiche ma quelle mentali, perché quello è il deficit più allarmante".