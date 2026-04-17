Ordine onesto su Allegri: “Adesso non si può chiamare fuori se non va in Champions, lo vedo lucido e calmo”

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Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il noto giornalista Franco Ordine che ha parlato di vari temi, dal momento negativo del Milan alle voci che circolano su Massimiliano Allegri. Di seguito un estratto delle sue parole:

Giudizio su Allegri, è fondamentale adesso andare in Champions League - "Non è che si può chiamare fuori se non va in Champions, visto che è stato primo e secondo per sei/sette mesi, in questo momento anche lui si deve mettere nel calderone e tirare fuori qualcosa. Da come si sta muovendo, da come reagisce, è molto calmo, molto sereno, attento, colgo una lucidità che probabilmente nella stagione alla Juve alla quale tutti fanno riferimento non aveva. Questo perché quando Galliani lo chiama e lo avverte che Giuntoli aveva preso il portiere del Monza Di Gregorio, lui capisce che sta preparando la Juventus per un altro allenatore e magari va un po' fuori".