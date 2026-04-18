Settore Giovanile, il programma del weekend
Stagioni regolari agli sgoccioli per le squadre Settore Giovanile rossonero impegnate in campionati nazionali o interregionali. Il fine settimana in arrivo sarà ricco di partite decisive di alto livello, con tante trasferte in programma: Under 16 e Under 15 volano in Sardegna per affrontare il Cagliari, mentre Primavera maschile e Under 18 saranno in Emilia contro - rispettivamente - Sassuolo e Bologna. Appuntamenti casalinghi per due Under femminili (Under 17 e Under 15) oltre che per l'Under 17 maschile.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 18 APRILE
PRIMAVERA MASCHILE: 34ª giornata, Sassuolo-Milan, ore 15.00 - Stadio Enzo Ricci, Sassuolo (MO)
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Hellas Verona, ore 16.00 - PUMA House of Football
DOMENICA 19 APRILE
UNDER 15: 26ª giornata, Cagliari-Milan, ore 11.00 - CRAI Sport Center, Assemini (CA)
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Milan-Atalanta, ore 11.30 - PUMA House of Football
UNDER 18: 31ª giornata, Bologna-Milan, ore 15.00 - Granarolo Youth Center, Crespellano (BO)
UNDER 17: 25ª giornata, Milan-Venezia, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: 26ª giornata, Cagliari-Milan, ore 15.00 - CRAI Sport Center, Assemini (CA)
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