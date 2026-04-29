Il Milan U15 chiude il campionato al primo posto. Ora, per i ragazzi di mister Cresta, ci sono i playoff

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La stagione regolare dell'U15 maschile, guidata da Mister Cresta, si è chiusa con un risultato di grande prestigio: primo posto nel girone con 56 punti, davanti all'Atalanta. Un traguardo che certifica la qualità del lavoro svolto nel corso dell'anno e apre ora le porte alla fase più impegnativa e affascinante del campionato: i playoff, al via dagli Ottavi di finale, con la trasferta sul campo dell'Udinese di martedì 5 maggio. La squadra arriva alla fase finale con consapevolezza, ambizione e con la volontà di vivere ogni partita come un'occasione di apprendimento.

I playoff sono un'opportunità ulteriore di crescita, prima ancora che un obiettivo sportivo. Misurarsi in partite ad eliminazione diretta permette ai ragazzi di sviluppare qualità fondamentali per il loro percorso: gestione delle emozioni, capacità di adattamento e responsabilità. Questa stagione, che segna il salto dall'Attività di base a quella agonistica, rappresenta un passaggio chiave nel cammino di questi giovani calciatori.

L'allenatore, Lorenzo Cresta, ha commentato così il cammino fatto fino a qui: "Abbiamo fatto finora un percorso importante e i risultati che abbiamo ottenuto sono figli del lavoro quotidiano, è stato un percorso di crescita costante che ha portato a un miglioramento individuale e collettivo. Ora i playoff ci introducono a una fase importante, perché per i ragazzi è una prima esperienza al cospetto di partite così, in cui subentra l'idea dell'essere dentro o fuori. Però ci arrivano con l'autostima e la consapevolezza di quanto fatto fin qui".

"Per loro i playoff" - prosegue il Mister - "saranno un motivo di crescita, perché si affrontano momenti importanti ed è giusto iniziare a comprendere le emozioni di queste gare. Come sempre, il loro impegno dovrà essere massimo e noi, come staff, dobbiamo cercare di non trasmettere ai ragazzi un approccio troppo orientato al risultato. Per noi conta la prestazione, ci interessa vederli dare tutto per la propria squadra, con la stessa determinazione di sempre, se non ancora maggiore. Perché l'obiettivo è la crescita di ogni giocatore, che dal campo si riflette poi sull'individuo".