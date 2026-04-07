Giovanili rossonere, la strada per le finali

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La FIGC ha reso noto il calendario per le fasi finali dei campionati giovanili 2025/26. Ecco cosa scrive il sito del Milan: "Le festività pasquali sono alle spalle, la primavera sta fiorendo in tutto il suo splendore e la stagione 2025/26 volge al termine. Sono i mesi finali di lavoro non soltanto per le prime squadre, quelle professionistiche, ma anche per le giovanili che tra il mese di maggio e quello di giugno saranno pronte a disputare le fasi finali dei rispettivi campionati di categoria. Un momento in cui il lavoro quotidiano avrà una verifica in termini di risultati sportivi, oltre alla crescita mese dopo mese dei ragazzi.

Partiamo dall'Under 17 di Mister Baldo, squadra formata da elementi nati nel 2009 e nel 2010 (con qualche sotto età minore) che si sta disimpegnando in un competitivo e livellato Girone B. I rossoneri sono in corsa per un posto nei Playoff - tre, con una partita in meno, i punti di vantaggio sul Cagliari sesto - che prenderanno il via domenica 3 maggio col 1° turno. Una fase eliminatoria che vedrà la partecipazione di otto squadre in tutto, con due qualificate che andranno ad aggiungersi alle prime due di ogni girone, direttamente ammesse ai Quarti (al via a giugno).

Partirà prima - a fine aprile - la fase nazionale dell'Under 16 di Mister Parolo, attualmente al comando del Girone B con due punti di vantaggio sull'Inter e cinque sull'Atalanta. In questa categoria non sono previsti "salti" di turno: tutti in gioco sin dagli Ottavi di finale, la cui andata si giocherà il 26 aprile (o 29 in caso di convocazione di un giocatore con la Nazionale di categoria) e il ritorno sette giorni dopo. Eventuali Quarti di finale tra 10 e 17 maggio, a giugno le Semifinali (anche queste con partite d'andata e di ritorno) e la Finalissima.

Tabellone con Ottavi, Quarti e Semifinali anche per l'Under 15 di Mister Cresta. Anche qui parliamo di una squadra attualmente al comando del suo girone di categoria (+2 sull'Atalanta seconda, +10 sul Cagliari terzo), e che disputerà l'andata dei suoi Ottavi di finale domenica 3 maggio con ritorno una settimana dopo. Sempre a maggio - 17 e 31 - gli eventuali Quarti, a giugno la fase conclusiva. Final Four Scudetto già sicura, infine, per la Primavera Femminile: nelle ultime due giornate le rossonere si giocheranno i piazzamenti con Juventus, Roma e Sassuolo.