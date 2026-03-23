Settore giovanile rossonero: tutti i risultati del weekend
Fine settimana ricco di gol e risultati positivi per il Settore Giovanile rossonero, tra vittorie larghe e tanto equilibrio nelle sfide più delicate. Pareggio per entrambe le Primavera: la maschile ferma sull'1-1 la Juventus, la femminile sul 2-2 il Sassuolo. Continua la cavalacata dell'Under 17 femminile che vince il Derby con un netto 2-0. Goleade per U9, U10, U11, U12 e Under 10 e Under 11 femminili.
I RISULTATI DEL WEEKEND:
UNDER 10: campionato, Vige Milano-Milan 5-11 (4x Bamba, 3x Pisani, 2x Grazioli, Caccia, Grammatico)
PRIMAVERA MASCHILE: 31ª giornata, Juventus-Milan 1-1 (42' Domniței)
UNDER 11: campionato, Centro Schuster-Milan 1-21 (7x Sabella, 3x Ottaviano, 2x Caliari, 2x Pecorelli, 2x Lavota, 2x Djilo, Morganella, Canito, Pinelli)
UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Pro Venezia 2-0 (5' Quaglia, 15'st Megna)
UNDER 9: campionato, Milan-Football Milanese 13-1 (5x Soncini, 3x Bof, 2x Tobia, Pagani, Bonfanti, Boubhir)
UNDER 12: campionato, Football Milanese-Milan 1-9 (2x Ilardi, 2x Campus, Sartori, Colasuonno, Bangagne, Pallotta, Barhoumi)
UNDER 13: campionato, Milan-Alcione 3-1 (8'st e 20'st Magrassi, 20'qt Sorrentino)
PRIMAVERA FEMMINILE: 18ª giornata, Milan-Sassuolo 2-2 (35' Appiah, 22'st Di Falco)
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Siziano Lanterna-Milan 0-7 (2x Palizzi, 2x Aglioni, Gueye, Pagni, Archetti)
UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Calcio Bonola-Milan 3-1 (4'tt Petruzzellis)
UNDER 14: campionato, Milan-Inter 1-1 (29' Crisci)
UNDER 18: 27ª giornata, Milan-Napoli 1-1 (30' Colombo)
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Rodano FC 6-0 (9' Aliprandi, 16' Nicola, 1'st, 3'st e 19'qt Delmiglio, 19'qt Corsi)
UNDER 12: recupero campionato, Enotria-Milan 0-4 (3' Campus, 2'st e 1'qt Portanova, 16'st Guerci)
UNDER 15: 23ª giornata, Milan-Südtirol 3-1 (23' Santopaolo, 20'st Rossini, 38'st Vigil)
UNDER 16: 23ª giornata, Milan-Südtirol 4-1 (38' e 28'st Jadid, 3'st Troiano, 25'st De Nicola)
UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Inter 2-0 (24'st e 28'st Ferranti)
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