Settore Giovanile, il programma del weekend
Maggio sta arrivando e porta con sé un primo weekend di appuntamenti importanti per le squadre del nostro Settore Giovanile. Si parte già al venerdì con l'ultima giornata della Primavera femminile: le ragazze di Zago ospitano il Parma già sicure dell'accesso alla Final Four, da definire il piazzamento e l'avversaria nella Semifinale Scudetto. Tra sabato e domenica tante sfide casalinghe, spicca il ritorno degli Ottavi di finale dell'Under 16 di Parolo contro il Venezia (3-1 per i rossoneri all'andata). Si chiude al martedì, quando l'Under 15 di Cresta giocherà il primo atto del suo Ottavo di finale nazionale sul campo dell'Udinese.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
VENERDÌ 1 MAGGIO
PRIMAVERA FEMMINILE: 22ª giornata, Milan-Parma, ore 15.00 - PUMA House of Football
SABATO 2 MAGGIO
PRIMAVERA MASCHILE: 36ª giornata, Monza-Milan, ore 13.00 - CS Silvio e Luigi Berlusconi, Monzello (MB)
UNDER 15 FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Atalanta, ore 16.00 - PUMA House of Football
DOMENICA 3 MAGGIO
UNDER 14: 2ª giornata (fase interregionale), Milan-Monza, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 18: 34ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: Ottavi di finale (ritorno), Milan-Venezia, ore 15.00 - PUMA House of Football
MARTEDÌ 5 MAGGIO
UNDER 15: Ottavi di finale (andata), Udinese-Milan, ore 15.00
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