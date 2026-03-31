Settore giovanile, i risultati del weekend rossonero

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Weekend intenso e importante in archivio per il Settore Giovanile, come intenso e importante è stato il successo della Primavera femminile a Verona: 5-1, gara indirizzata già nel primo tempo; rossonere che agganciano il terzo posto, accorciano dalla vetta e si qualificano per la Final Four del campionato. Dopo molti pareggi di fila, l'Under 18 torna ko (0-1 a Parma). Nel doppio bilancio a Udine, scivola l'Under 16 (1-2) che comunque mantiene il comando e passa l'Under 15 (1-0) che si consolida in prima posizione. Vittorie e goleade per Under 17 femminile e Under 15 femminile, bene anche Under 13, Under 12, Under 11 e Under 10.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: 19ª giornata, Hellas Verona-Milan 1-5 (15' e 36' Taddei, 31' Strauss, 39' Arboleda, 14'st Montaperto)

UNDER 18: 28ª giornata, Parma-Milan 1-0

UNDER 17 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Como 4-0 (18' Zecchina, 19' Ferranti, 26' Marinari, 29'st Bertoni)

UNDER 16: 24ª giornata, Udinese-Milan 2-1 (33' Carbone)

UNDER 15: 24ª giornata, Udinese-Milan 0-1 (10'st Ferrari)

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata, Cremonese-Milan 0-9 (Marrone x2, Campanella x3, Frasisti, Toma, Quaglia, Ceresa)

UNDER 13: campionato, Milan-Pro Vercelli 8-2 (Ruggeri x2, Plebani x2, Magrassi x4)

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-San Giuliano City 0-5

UNDER 12: campionato, Milan-Franco Scarioni 4-3 (Portanova, Bangagne, Perfetti, Palotta)

UNDER 11: campionato, Milan-Accademia Internazionale 5-1 (Morganella, Ottaviano x2, Sabella x2)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Ardor Bollate-Milan 5-2 (Vergani, Guardiani)

UNDER 10: campionato, Milan-Sedriano 9-1 (Mineo x2, Trovato x2, Morganella, Bamba, Casati, Grammatico, Grazioli)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Lombardia Uno-Milan 5-2 (Palizzi, Loprete)