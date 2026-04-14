Il 2007 Yahya Idrissi: "Quando è arrivata l'offerta del Milan ero sicuro di andarci"

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Yahya Idrissi-Regragui è un giovane fantasista che il Milan ha acquistato per il suo settore giovanile e per il progetto di Milan Futuro nel corso del calciomercato invernale. Il nativo di Watford, di nazionalità e origine marocchine, è stato prelevato dal Chelsea dove ha giocato dal 2024 al 2026, dopo essersi formato nei primi anni di carriera al West Ham. A oggi con la Primavera di mister Renna, il classe 2007 ha ottenuto 4 presenze in campionato, per un totale di 200 minuti. Recentemente ha concesso un'intervista al podcast Last of the Real in cui ha affrontato anche tematiche legate al mondo rossonero. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Yahya Idrissi sulla scelta di trasferirsi dal Chelsea al Milan: "Ho vissuto un grande cambiamento andando a Milano di recente. Mi ci è voluto un buon mese per ambientarmi, ma direi che mi sono adattato bene. Mi tengo occupato con il calcio e nel tempo libero studio l'italiano con un'insegnante privata che segue solo me. Il Milan è un grande club e fin da piccolo ho sempre avuto un certo legame con loro. Quando giocavo al West Ham partecipammo a un torneo a Milano e ci portarono a San Siro per una visita guidata; ho ancora le foto di me da bambino accanto ai giocatori del Milan. Quando è arrivata l'offerta, ero abbastanza sicuro di andarci. Lo stile di gioco in Italia è molto diverso da quello del Chelsea; è molto più tattico e concentrato sugli schemi. Sono andato al Milan perché ero un tipo di giocatore che a loro mancava"