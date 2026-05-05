I risultati del weekend: Under 16 agli ottavi di finale
Pareggia la Primavera maschile, vince la femminile di Zago e anche l'Under 18
Vittoria rotonda per l'Under 16 maschile, che batte 5-0 il Venezia nel ritorno degli Ottavi di finale, dopo il 3-1 dell'andata, e si qualifica ai Quarti. Nell'ultima giornata di regular season, prima dei playoff, vince la Primavera femminile sul Parma per 4-1. Pareggio esterno per la Primavera maschile, mentre vince al PUMA House of Football l'Under 18, 3-0 al Verona.
I RISULTATI DEL WEEKEND
PRIMAVERA MASCHILE: 36ª giornata, Monza-Milan 1-1 (18' rig. Scotti).
PRIMAVERA FEMMINILE: 22ª giornata, Milan-Parma 4-1 (6' Taddei, 8' Lupatini, 16' Arboleda, 10'st Pomati).
UNDER 18: 34ª giornata, Milan-Hellas Verona 3-0 (13' Samb, 20'st Colombo, 45'st Mercogliano).
UNDER 16: Ottavi di finale (ritorno), Milan-Venezia 5-0 (4' Piazza, 9'st De Nicola, 34'st Esposti, 36'st Borsa, 41'st Borsa).
UNDER 15 MASCHILE: Ottavi di finale (andata), Udinese-Milan 1-1 (9' Cremonesi)
UNDER 15 FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Atalanta 2-0 (Ceresa, Luccarelli).
UNDER 14: 2ª giornata (fase interregionale), Milan-Monza 1-2 (26' Rampoldi).
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