Settore giovanile: i risultati del weekend: Milan U16 ai quarti

Settore giovanile: i risultati del weekend: Milan U16 ai quartiMilanNews.it
Oggi alle 21:31Settore Giovanile
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati delle squadre del settore giovanile rossonero nel weekend: "Vittoria rotonda per l'Under 16 maschile, che batte 5-0 il Venezia nel ritorno degli Ottavi di finale, dopo il 3-1 dell'andata, e si qualifica ai Quarti. Nell'ultima giornata di regular season, prima dei playoff, vince la Primavera femminile sul Parma per 4-1. Pareggio esterno per la Primavera maschile, mentre vince al PUMA House of Football l'Under 18, 3-0 al Verona. 

I RISULTATI DEL WEEKEND

PRIMAVERA MASCHILE: 36ª giornata, Monza-Milan 1-1 (18' rig. Scotti).

PRIMAVERA FEMMINILE: 22ª giornata, Milan-Parma 4-1 (6' Taddei, 8' Lupatini, 16' Arboleda, 10'st Pomati).

UNDER 18: 34ª giornata, Milan-Hellas Verona 3-0 (13' Samb, 20'st Colombo, 45'st Mercogliano).

UNDER 16: Ottavi di finale (ritorno), Milan-Venezia 5-0 (4' Piazza, 9'st De Nicola, 34'st Esposti, 36'st Borsa, 41'st Borsa).

UNDER 15 FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Atalanta 2-0 (Ceresa, Luccarelli).

UNDER 14: 2ª giornata (fase interregionale), Milan-Monza 1-2 (26' Rampoldi)". 