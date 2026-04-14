Il giovane rossonero Idrissi: "Dicono che assomiglio ad Hazard, mi rivedo in Taraabt o Cherki. O mi ami o mi odi"

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Yahya Idrissi-Regragui è un giovane fantasista che il Milan ha acquistato per il suo settore giovanile e per il progetto di Milan Futuro nel corso del calciomercato invernale. Il nativo di Watford, di nazionalità e origine marocchine, è stato prelevato dal Chelsea dove ha giocato dal 2024 al 2026, dopo essersi formato nei primi anni di carriera al West Ham. A oggi con la Primavera di mister Renna, il classe 2007 ha ottenuto 4 presenze in campionato, per un totale di 200 minuti. Recentemente ha concesso un'intervista al podcast Last of the Real in cui ha affrontato anche tematiche legate al mondo rossonero. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Yahya Idrissi sul suo stile di gioco: "Mi dicono che assomiglio ad Hazard, ma lui è una leggenda del Chelsea; io direi che per stile di gioco mi rivedo più in Taarabt o Cherki. Mi considero un classico numero 10, ma è un ruolo che nel calcio moderno, purtroppo, non esiste quasi più. Il mio stile è: o mi ami o mi odi. La gente può pensare che io sia arrogante, ma è solo la mia personalità e la fiducia necessaria per giocare a certi livelli. Oggi contano solo i numeri, i gol e gli assist; si guadagna in base a quello. Per me il talento conta ancora, ma nel calcio commerciale attuale l'impatto costante è tutto"