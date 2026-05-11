Settore giovanile: i risultati del weekend

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Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati delle squadre del settore giovanile rossonero nell'ultimo weekend:

"Il weekend del Settore Giovanile rossonero aspetta la sera di oggi - lunedì 11 maggio - per emettere l'ultimo verdetto. Perché è alle 18.00 che prenderà il via la Finale Scudetto tra le formazioni Primavera di Milan e Sassuolo, con le rossonere di Zago che cercheranno di bissare in terra emiliana il successo ottenuto due anni fa, sempre l'11 maggio e sempre contro le neroverdi. Atto finale raggiunto con il brillante 3-1 sulla Juventus campione in carica. Altro verdetto è quello dell'Under 15, che avanza ai Quarti di finale nazionali in virtù del doppio pareggio e della migliore posizione di classifica rispetto all'Udinese. Under 16 ko nell'andata dei Quarti a Pescara, sconfitta indolore anche per la Primavera maschile. L'Under 13 maschile non supera la Fase Interregionale e non giocherà le Final Four.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA MASCHILE: 37ª giornata, Parma-Milan 4-2 (6' Balentien, 25' Zaramella)

PRIMAVERA FEMMINILE: Semifinale Final Four, Juventus-Milan 1-3 (5'st Strauss, 20'st Appiah, 47'st Arboleda)

UNDER 18: 35ª giornata, Roma-Milan 2-0

UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Sampdoria-Milan 4-4 (1' e 11' Ferranti, 16'st e 48'st El Shamy)

UNDER 16: Quarti di finale (andata), Pescara-Milan 2-1 (16' Marchello)

UNDER 15: Ottavi di finale (ritorno), Milan-Udinese 0-0

UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata, Uesse Sarnico-Milan 2-1 (19' Frasisti)

UNDER 14: 3ª giornata (fase interregionale), Milan-Juventus 2-2 (13' e 16' Marku)

UNDER 13: Fase Interregionale, Milan-Inter 0-0, Milan-Juventus 0-3, Milan-Cagliari 0-0

UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, Siziano-Milan 9-3 (Petruzzellis x2, Delia)".