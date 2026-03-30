Primavera Femminile, Final Four già decisa: Juventus, Roma, Sassuolo e Milan si giocheranno lo scudetto

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La Primavera Femminile del Milan si è qualificata alle Final Four e si contenderà lo scudetto con Juventus, Roma e Sassuolo. A tre giornate dalla fine della fase campionato, le giovani rossonere, che in questo weekend hanno vinto 5-1 in casa dell'Hellas Verona, sono quarte insieme alle neroverdi con dieci punti vantaggio sull'Inter che è quinta. La formazione milanista, che ha una partita da recuperare contro le bianconere, è a -1 dalla vetta della classifica dove ci sono Juventus e Roma.

Il sito della FIGC fa il punto della situazione: "A tre giornate dalla fine, in Primavera 1 le quattro qualificate alla Final Four sono ormai definite: Juventus, Roma, Sassuolo e Milan. Nelle ultime tre giornate si giocheranno però piazzamenti e incroci delle semifinali, perché l’ordine finale metterà di fronte prima e quarta da una parte, seconda e terza dall’altra.

Il pareggio tra Sassuolo e Roma lascia tutto incerto nelle posizioni di vertice. Finisce 2-2 uno scontro diretto molto pesante: per le giallorosse segnano Parente e Ventriglia, per le neroverdi rispondono Guerzoni e Stanic. Un risultato che tiene entrambe pienamente dentro la corsa ai primi posti, ma che conferma anche quanto conteranno gli ultimi tre turni per definire la griglia della Final Four.

Ne approfitta la Juventus, che nonostante lo 0-0 contro la Fiorentina, resta davanti al Sassuolo conservando, in più, il vantaggio della gara da recuperare.

Tiene il passo anche il Milan, che passa con autorità sul campo dell’Hellas Verona per 5-1: in evidenza soprattutto Taddei, autrice di una doppietta, in una vittoria che rafforza la presenza rossonera tra le prime quattro.

Più indietro, l’Inter travolge 7-1 il Cesena con una prova offensiva dominata da Saragoni, a segno quattro volte, e da Ciurleo, autrice di una doppietta. Netto anche il successo dell’Arezzo, che batte 6-0 il Brescia con la doppietta di Hervieux e i gol di Marra, Torres, Balducci e Tulimieri.

La sconfitta del Brescia sancisce inoltre la retrocessione aritmetica delle lombarde in Primavera 2, insieme al Cesena. Chiude il quadro l’1-1 tra Parma e Genoa".