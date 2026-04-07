Milan, problema attaccante. Il migliore dal 2015 ad oggi è stato Bacca

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Gli attaccanti del Milan quest’anno hanno evidentemente un problema col gol. Allegri a Napoli ha cominciato con Nkunku e Fullkrug e ha finito con Leao, Gimenez e Pulisic senza sortire mai nessun effetto. È cambiato il modulo, sono cambiati gli interpreti ma non c’è stato nessuno scossone. A dir la verità non c’è stato neanche un tiro in porta. E così l’ultimo gol segnato da un centravanti rossonero rimane quello di Leao del primo marzo, nella vittoria per 2-0 contro la Cremonese.

Quello del numero 9 è un problema atavico che il Milan si porta dietro da parecchi anni. Quest’anno il miglior marcatore è Rafa Leao, fermo a quota 9 gol: sembra difficile il portoghese possa raggiungere il suo record, ovvero 15. Quota 15 che era stata toccata da Giroud nella stagione 2023/24 e da Zlatan Ibrahimovic nella stagione 20/21 (in sole 19 presenze).

Per trovarne qualcuno che ne ha fatti di più bisogna tornare a Carlos Bacca, che nel 2015 segnò 18 reti in Serie A con la maglia del Milan: un traguardo che non è più riuscito a raggiungere nessuno. E per trovare qualcuno che ha fatto ancora meglio si va a ritroso fino alla stagione 2011/12, quando Ibrahimovic segnò 28 gol in 32 partite.

IL DIGIUNO DA GOL DEGLI ATTACCANTI DEL MILAN

Christian Pulisic non segna da 100 giorni ovvero dal 28 dicembre 2025, Milan-Verona 3-0

Niclas Füllkrug non segna da 79 giorni. Milan-Lecce 1-0 del 18 gennaio:

Christopher Nkunku non segna da Bologna-Milan 0-3 del 3 febbraio. 63 giorni

⁠Santiago Gimenez in campionato non segna da Milan-Bologna 3-1, 9 maggio 2025: 333 giorni senza segnare in Serie A, ma con 4 mesi e più di stop per infortunio.

Rafael Leao in campionato non segna da Cremonese-Milan 0-2, 1 marzo 2026: 37 giorni senza segnare in campionato, ma con una partita saltata per infortunio (Milan-Torino). In mezzo c’è stata anche la sosta per le nazionali.

I MARCATORI MILAN GIRONE DI RITORNO: A SEGNO SOLO DUE ATTACCANTI SU CINQUE

Nkunku 2

Leao 2

Loftus Cheek 2

Rabiot 2

Pavlovic 2

Fullkrug 1

De Winter 1

Modric 1

Estupinan 1

Fofana 1