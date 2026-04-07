Ravezzani: "Il Milan non poteva che perdere a Napoli con Nkunku e Fullkrug titolari"

vedi letture

Allegri si è presentato alla sfida del Maradona contro il Napoli con una coppia d'attacco totalmente inedita: Fullkrug e Nkunku. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha bocciato il duo dopo la sconftitta contro la squadra di Conte:

"Il Milan non poteva che perdere a Napoli con Nkunku e Fullkrug titolari. Se giochi per mesi col fantasma di Leao e Pulisic non puoi che affondare a gioco lungo. Per andare senza patemi in Champions serve riavere almeno uno dei 2 in forma. Altrimenti sarà battaglia fino all’ultimo".