Milan, sarà un Europa League mediocre? I possibili avversari dei rossoneri
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Il Milan giocherà in Europa League la prossima stagione. In attesa di sapere con certezza calendari e partite, questi i possibili avversari
E' una situazione difficile e di continui movimenti quella del Milan, ancora in cerca del proprio direttore sportivo e allenatore per la prossima stagione. Infatti, a causa della sconfitta casalinga contro il Cagliari, il Milan non si è qualificato per 1 punto alla Champions League e quindi, essendo arrivato quinto in classifica, parteciperà all'Europa League 2026-2027. Di seguito le squadre che sono già qualificate insieme ai rossoneri.
Inghilterra: Bournemouth, Sunderland
Italia: Juventus, Milan
Spagna: Real Sociedad, Celta Vigo
Germania: Hoffenheim, Bayer Leverkusen
Francia: Marsiglia, Rennes
Olanda: AZ., Twente
Portogallo: Torreense
Turchia: Trabzonspor
Danimarca: Midtiylland
Austria: Salisburgo
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