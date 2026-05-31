Futuro Fullkrug: il tedesco potrebbe a restare in Serie A

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Sfortunata e triste avventura di Niclas Fullkrug al Milan. Il tedesco però potrebbe restare ancora in Serie A l'anno prossimo

E' stata una stagione difficili per tutti, soprattutto per gli attaccanti del Milan. Infatti, dopo la deludente sconfitta di una settimana fa a San Siro contro il Cagliari si è di fatto conclusa la fallimentare e triste esperienza di Niclas Fullkrug con la maglia rossonera. Il centravanti tedesco era arrivato nella finestra invernale di calciomercato come rinforzo offensivo di una squadra che chiudeva il girone di andata con soli tre punti di distacco dall'Inter in vetta alla classifica. La parentesi in prestito a Milanello si è rivelata perdente, con un solo gol segnato dall'attaccante nella vittoria casalinga contro il Lecce.

IL FUTURO DI FULLKRUG

Il Milan poteva esercitare il diritto di riscatto di 5 milioni con il West Ham per Niclas Fullkrug. Vista come si è conclusa la stagione e dato il rendimento molto deludente dell'attaccante tedesco con la maglia rossonera, il centravanti farà ritorno al West Ham che nel frattempo è retrocesso. In ogni caso il destino di Fullkrug è comunque lontano da Londra, dove non si è mai trovato bene. Ma il futuro del tedesco potrebbe essere ancora in Italia: come conferma la Gazzetta dello Sport, infatti, il Venezia ha messo nel mirino Fullkrug e gli avrebbe offerto un contratto biennale.