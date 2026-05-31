Calvarese torna sul rigore di Bacca in Sassuolo-Milan: "Sbagliai io, vi racconto tutto.."

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Le parole dell'ex arbitro di Serie A Gian Paolo Calvarese, tornato così a parlare di un rigore di Carlos Bacca in un Sassuolo-Milan del 2017

E' una situazione strana e sicuramente poco chiara quella che ruota attorno al Milan. Il club di Via Aldo Rossi prosegue nella propria caotica ricerca del nuovo allenatore e direttore sportivo per la prossima stagione. Un momento delicato, che la società rossonera ha voluto gestire con tanti dialoghi e colloqui. Da Glasner all'ipotesi Arne Slot: il Milan, al 31 maggio non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro, e questa è di certo una cosa grave. In più bisogna metterci le situazioni di alcuni giocatori rossoneri. Da Luka Modric ad Adrien Rabiot, entrambi ad ora lontani dal progetto rossonero, sempre che ce ne sia uno, passando al futuro di Rafa Leao. Una situazione che, anche per il calcio italiano e la Serie A vedrebbe il Milan più debole rispetto alle altre big.

Tornando però sul momento dei rossoneri in campionato, un particolare aneddoto è stato raccontato così da Gian Paolo Calvarese. L'ex arbitro ha parlato di ciò che accadde in un Sassuolo-Milan della stagione 2016/2017 e del doppio tocco su rigore di Bacca: "Di errori ne ho fatti, come in Sassuolo-Milan con Bacca. Batte il rigore, doppio tocco, non lo vedo perché focalizzato sul portiere. Dalle proteste capisco che qualcosa non è girato, persi la battuta perché guardavo il portiere. Potevo vedere meglio. Chiedo all'addizionale subito, chiedo al quarto uomo. La responsabilità è mia, dalle proteste genuine enormi avevo capito. Sono stato tentato, poi per le proteste vado a cambiare decisioni, e se poi avevo sbagliato? Dovevo avere una linea tecnica. Non puoi cambiare idea dalle proteste, poi rivedendolo era palese. Da un errore del genere riparti dopo mesi".