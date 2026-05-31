Milan nel caos, Letizia: "Senza budget sul mercato chi pensi di convincere?"

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Le parole del collega Francesco Letizia sulla triste e assurda situazione di caos che naviga intorno al Milan. Le sue considerazioni

Il Milan prosegue nella propria caotica ricerca del nuovo allenatore e direttore sportivo per la prossima stagione. Un momento delicato, che la società rossonera ha voluto gestire con tanti dialoghi e colloqui. Da Glasner all'ipotesi Arne Slot: il Milan, al 31 maggio non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro, e questa è di certo una cosa grave. Del momento vissuto dal Diavolo ne ha parlato così Francesco Letizia, collega di Sportitalia. Unn estratto delle sue considerazioni.

I FALLIMENTI DI IBRA E CARDINALE

"I fallimenti di Ibrahimovic e Cardinale sono da record: in nemmeno una settimana stanno collezionando porte in faccia e figure poco degne del Milan. Che disastro. Il vero problema è che nel 2026 la gente sa, si informa, conosce e soprattutto fa i confronti: se ti presenti da Iraola senza avere una struttura, una proposta, perché dovrebbe prenderti in considerazione, solo perché sei il Milan? Purtroppo non sono più quei tempi. Si parla di professionisti abituati alla Premier, alla Bundesliga e tu ti presenti senza direttore sportivo, senza idee chiare, senza budget sul mercato, senza organigramma ben definito. Ma chi pensi di convincere? Forse, e sottolineo forse, Rangnick, che era un’idea già contestabile 6 anni fa, pensate oggi".

UNA STRUTTURA SOCIETARIA INESISTENTE

"In una manciata di giorni non si mette in piedi una struttura e una proposta inesistente: la verità è che Cardinale ha preso decisioni di pancia, non ragionate. Ora sta provando a ripercorrere le tracce del lavoro già impostato nelle scorse settimane dalla precedente gestione, ma senza averne la forza, la stabilità e la capacità di parlare di calcio che per esempio un Moncada garantiva con altra credibilità rispetto agli attuali: cosa pensereste voi se vi contattasse una società che in poche ore ribalta tutti con un comunicato, come un fulmine a ciel sereno? Andreste tranquilli ad accettare la loro proposta o pensereste che i prossimi a fare quella fine sarete voi?"