Ramazzotti: "Rabiot accetterà di restare a Milanello o spingerà per raggiungere Allegri?"

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Il giornalista Andrea Ramazzotti nel suo pezzo sulla Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro di Adrien Rabiot al Milan

Con una rivoluzione in pieno corso di svolgimento a Casa Milan di cui ancora non si sa bene la direzione, è impossibile valutare il futuro di alcuni elementi della rosa rossonera con certezza, anche se si possono azzardare delle ipotesi o immaginare degli scenari realistici. Uno dei nomi con le incognite maggiori è sicuramente Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, pupillo di Allegri e arrivato in extremis lo scorso agosto dietro pressioni di Max, non è detto che rimanga al Milan nonostante gli altri due anni di contratto, se il suo mentore dovesse chiamarlo anche a Napoli.

MILAN, QUALE FUTURO PER RABIOT?

Il commento di Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport sul futuro di Adrien Rabiot con il Milan: "E adesso cosa farà? Accetterà di restare a Milanello oppure, in caso di chiamata di Allegri, spingerà per raggiungerlo a Napoli? Complicato pensare che il Milan possa blindarlo: se il trentunenne chiederà di essere ceduto, trattenerlo contro voglia non sarà facile. Anche perché c'è chi sostiene che la mamma procuratrice la scorsa estate si sia premunita con accordi a tal proposito".