Milan, Rangnick-Glasner ora sono i favoriti ma occhio a Slot. Martedì giornata chiave

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Milan, continua la ricerca dell'allenatore e non solo: al momento i favoriti sarebbero Rangnick Dt e Glasner allenatore ma occhio ad Arne Slot

È passata quasi una settimana dagli esoneri di massa di Gerry Cardinale: il proprietario rossonero lo scorso lunedì ha cacciato tutti quelli che ha ritenuto responsabili della mancata qualificazione in Champions League. E così al momento, il Milan è senza CEO, direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore. Cardinale e Ibra stanno andando a tentativi, infatti ancora non c'è un nome. Per l'area sportivo, a oggi, la coppia vincente potrebbe essere Ralf Rangnick come Dt e Oliver Glasner come allenatore. Ma tutto può ancora succedere.

ALLENATORE MILAN: GLASNER CON RANGNICK DT

Questa mattina il Corriere dello Sport prova a mettere ordine nel marasma di nomi e situazioni che sono emerse in questi giorni in ottica Milan. In particolare, dopo i 'no' incassati da Iraola e Xavi, i sondaggi per Jaissle e Pochettino, oggi il nome caldo per la panchina è Oliver Glasner. Un profilo, quello del tecnico tedesco capace di far vincere al Crystal Palace tre trofei in un anno tra cui un titolo europeo, sponsorizzato da Ralf Rangnick, l'altro grande nome del momento che il Milan vorrebbe come direttore dell'area tecnica. Tra domani e martedì sono previsti nuovi contatti con entrambi. Rangnick dovrà sedersi a breve con l'Austria, di cui è Ct e che guiderà ai Mondiali, per capire i progetti nell'immediato e nel post Mondiale: tra poco parte per il Nord America e non potrà avere un ruolo primario, un problema rilevante. Anche Zlatan non ci sarà, servirà trovare presto altre figure che mandino avanti tutto. Previsto in queste ore anche un colloquio diretto con Glasner.

MILAN: OCCHIO A SLOT

Al momento Oliver Glasner rimane il nome più quotato, ma in soli sei giorni abbiamo capito che tutto si può ribaltare in poco tempo, considerando le scelte diverse che possono fare i tecnici. Come ha fatto Iraola che ha pazientato e ora, con ogni probabilità, diventerà nuovo allenatore del Liverpool. I Reds ieri hanno esonerato Arne Slot che subito, per non farsi mancare nulla, è stato accostato al Milan da fonti francesi. Capace di vincere una Premier League l'anno scorso e un campionato olandese l'anno prima, il tecnico olandese verrà sondato. Quest'anno stagione sotto tono, non sempre limpido nella gestione dello spogliatoio ma soprattutto un ingaggio importante e un progetto convicente da presentare. Insomma, si naviga a vista.