Rafa dà l'addio al Milan, la Gazzetta: "Leao shock. Pure Modric saluta"

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Rafa Leao ha detto addio al Milan: la Gazzetta riporta le parole pronunciate ieri dal 10 rossonero. Anche Modric è ai titoli di coda

La tarda serata milanista di ieri è stata sconvolta dalle dichiarazioni di Rafael Leao che ha sostanzialmente detto addio al Milan. L'esperienza del talento portoghese, numero 10 rossonero, si chiuderà quest'estate dopo sette stagioni in cui il giocatore è cresciuto tantissimo, ha fatto vincere il Milan, è stato molto amato e ultimamente - proprio per questo - anche tanto criticato. Non sarà l'unico addio pesante, anche Luka Modric senza Champions, Allegri e un progetto chiaro, va verso l'addio al Milan. E potrebbe non essere finita qua.

LEAO DICE ADDIO AL MILAN, ANCHE MODRIC SALUTA

Questa mattina la Gazzetta dello Sport è riuscita a mettere la notizia in prima pagina e ad affrontarla, dopo il Giro di Italia, come la prima notizia calcistica del giorno, anche prima della finale di Champions League. La rosea tittola così, riportando le frasi di Leao che ha dato addio al Milan: "Leao schock. 'Milan, vado via'". E poi ancora: "Lo strappo di Rafa. 'Ora un'altra sfida'. Pure Modric saluta". Di Luka Modric viene ripreso un estratto del suo post social nel sottotitolo: "Non è finita come volevamo". Sempre nel sottotitolo si paventa l'idea di altri addii: "E Rabiot può seguire Max Allegri a Napoli".