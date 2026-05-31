Allenatore rossonero, il punto della Gazzetta: "Milan su Arne ma martedì incontro con Glasner"
La panchina del Milan è ancora vacante. Lo sono anche tutti gli altri posti che fino a lunedì scorso erano delle figure apicali che Gerry Cardinale ha esonerato in massa e in tronco. Al Diavolo mancano ancora: un CEO, un direttore tecnico, un direttore sportivo e come detto l'allenatore. La proprietà sembra che voglia partire proprio dal tecnico, anche se non è la prima scelta da fare a livello logico. Ci sono tanti nomi ma si incontrerà un altro tecnico come Oliver Glasner mentre si fa strada anche Arne Slot appena esonerato dal Liverpool.
MILAN SU SLOT MA INCONTRA GLASNER
Questa mattina la Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione allenatore Milan che ancora è poco chiara e un po' confusionaria: "Esonero a sorpresa. Slot-Liverpool, è finita. Iraola è in pole per i Reds". Andoni Iraola era la prima scelta rossonera ma è stata anche la prima porta in faccia del casting per Cardinale e Ibra: spiegato meglio il motivo del suo rifiuto. Nel sottotitolo viene riportato: "Dall'estero: il Milan su Arne Slot. Ma martedì c'è l'incontro dei rossoneri con Glasner"
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