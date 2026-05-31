Incertezza Milan, il CorSera: "I dubbi di Ibra sul ruolo di Rangnick"

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Zlatan Ibrahimovic, come riportato dal Corriere della Sera, non è convinto dalle condizioni poste da Ralf Rangnick come Dt del Milan

Regna ancora l'incertezza a Casa Milan. Sono passati sei giorni dagli esoneri di massa che hanno caratterizzato il day after dell'ultima giornata della stagione: cacciati Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Al momento il Milan si ritrova ancora senza un tecnico e ancora prima senza amministratore delegato, direttore tecnico e direttore sportivo. In questi sei giorni tante indiscrezioni, soprattutto sull'allenatore, ma ancora nessun affondo concreto, pure con alcunin rifiuti lato panchina: Iraola e Xavi su tutti. Qualche passo avanti sul direttore tecnico con Ralf Rangnick candidato principale ma ancora non confermato.

MILAN, I DUBBI DI IBRAHIMOVIC SU RANGNICK

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sin da subito hanno contattato Ralf Rangnick, tecnico tedesco che tra poco guiderà al Mondiale la Nazionale dell'Austria. La proprietà RedBird non ci hanno pensato come allenatore ma come direttore dell'area tecnica. Oggi il Corriere della Sera prova a mettere in ordine la situazione: "Milan, al casting si aggiunge Slot. I dubbi di Ibra sul ruolo di Rangnick". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Zlatan teme che il guru tedesco abbia troppo potere". Rangnick infatti vorrebbe pieni poteri sull'area sportiva, decidendo direttore sportivo, allenatore e linea sul mercato: il Senior Advisor rossonero per RedBird non è convinto.