Spiegato il 'no' di Iraola al Milan, Tuttosport: "Sta per dire 'sì' al Liverpool"

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Andoni Iraola, prima scelta dei rossoneri per la panchina, ha detto 'no' al Milan: il tecnico basco è a un passo dal diventare tecnico del Liverpool

Andoni Iraola, giovane tecnico basco classe 1982, era il primo nome sulla lista di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic come nuovo tecnico del Milan. L'allenatore nelle ultime tre stagioni ha fatto diventare grande il piccolo Bournemouth che quest'anno ha portato alla qualificazione a una coppa europea per la prima volta nella sua storia, l'Europa League. L'hype per Iraola al Milan è durata appena 24 ore: è emerso subito il 'no' dell'allenatore basco ai rossoneri, non convinto del progetto e forse con qualcosa di più succoso in mano.

IRAOLA NO AL MILAN, SÌ AL LIVERPOOL

L'idea che Andoni Iraola avesse in mano una proposta più allettante di quella del Milan è stata confermata ieri quando il Liverpool ha annunciato, un po' a sorpresa dopo la conferma nelle scorse settimane, l'esonero di Arne Slot. La pole position per la panchina dei Reds se l'è presa subito Iraola che evidentemente stava aspettando solo questo. L'edizione odierna di Tuttosport scrive così: "E dopo il no al Milan, Iraola sta per dire sì al Liverpool. Candidato numero uno per la panchina dei Reds". Nel sottotitolo: "Non c'erano solo Crystal Palace e Bayer Leverkusen sulle sue tracce. Il basco scelto per il rilancio dopo l'ultimo anno deludente di Slot".