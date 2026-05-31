Ciao Luka, Tuttosport titola: "Con Perez sarà dirigente al Real"
L'esperienza di Luka Modric al Milan sembra essere ai titoli di coda dopo solo un anno. Il fuoriclasse croato è stato il salvagente dei rossoneri in questa stagione, nonostante i 40 anni di età, e i tifosi del Diavolo lo hanno amato sin dal primo secondo ma adesso le strade sembrano in procinto di separarsi. Ora Modric penserà al suo ultimo Mondiale con la Croazia, che nelle scorse edizioni è stato capace di portare anche al secondo posto del torneo. Successivamente ci saranno più lumi sul futuro anche se un ritorno al Milan appare sempre più improbabile.
MILAN, CIAO MODRIC: PUÒ TORNARE AL REAL
Luka Modric, nonostante la possibilità di far scattare un altro anno di contratto, dirà addio al Milan. Oggi Tuttosport riporta la notizia e scrive: "Con Perez sarà dirigente al Real". Florentino Perez punta a vincere le elezioni del prossimo 7 giugno, confermandosi Presidente della Casa Blanca: vorrebbe consegnare un ruolo in società a Modric, il giocatore più vincente della storia del club. In tutto questo lato Milan, la proprietà ci ha provato ma ci sono poche motivazioni: "Cardinale e Ibra hanno provato a convincerlo, però senza Champions...". E non solo la Champions League ma anche l'assenza di Allegri gioca un ruolo non indifferente.
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